Landen steekt kerstverlichting vroeger aan en lanceert de actie #hoopboomlanden

De hoopbomen staan voor samenhorigheid in deze toch wel eenzame tijden. Maar niet enkel de bomen kunnen versierd worden. “Het zou ons plezieren als onze inwoners ook voor extra licht en warmte zorgen in hun straat of buurt. Dat kan een kleine actie zijn zoals een kaarsje voor het raam of gewoon wat lampjes in de voortuin. Samen moeten we hierdoor, samen staan we sterk", zegt Gary Peeters.

Ook op de watertoren en op het stadhuis zal opnieuw de boodschap HOOP verschijnen om iedereen een hart onder de riem te steken.