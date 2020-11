Maak kennis met het Belgische nieuwe tankvliegtuig: de Airbus 330 MRTT

De MRTT kan tussen de 250 en 300 personen met hun bagage vervoeren. Het vliegtuig ziet er vanbinnen niet veel anders uit dan een gewoon commercieel toestel.



Daarnaast kan het toestel, net zoals een gewoon passagierstoestel, nog extra cargo meenemen. Indien nodig kan de cabine worden omgebouwd en is er ruimte voor zo’n 130 medische NAVO-stretchers, of zes intensive care-units.



"Een groot voordeel voor ons land is dat België opnieuw beschikt over een militair toestel waarmee het in één keer grotere afstanden kan overbruggen", zegt de Belg Patrick. "Met dit toestel kunnen we met 260 personen in één keer van Brussel naar, zeg maar Las Vegas, vliegen".



Dat het tanktoestel zeer sterk gebaseerd is op de civiele variant van de veel verkochte Airbus A330 scheelt ook in onderhoud en aankoopprijs.