Maaltijden aan huis leveren en een babbeltje slaan: “Het leven komt door de maag”

Elke eerste donderdag van de maand komen de bewoners van de wijk Steenveld normaal gezien samen om spaghetti te eten in het buurthuis. Maar vanwege het coronavirus is dat op dit moment niet meer mogelijk. Straathoekwerkers hebben echter een oplossing gevonden. De bewoners moeten niet meer naar het buurthuis voor spaghetti, maar de spaghetti wordt bij hen thuis geleverd door de straathoekwerkers. “Het idee werd spontaan onthaald door de bewoners", zegt Cetin Itiz. "Vandaag kunnen we ongeveer een 60-tal spaghetti’s leveren."