Maximumcapaciteit op intensieve zorg van UZ Gent stilaan bereikt: "We hebben nog 4 tot 5 bedden" 

Dan komt het UZ Gent in een nieuwe fase. Daarin proberen ze eerst nog patiënten over te brengen naar andere ziekenhuizen. Maar als dat niet kan, moeten de dokters keuzes maken. "Bedoeling is om in die fase aan zoveel mogelijk mensen kwaliteitsvolle zorg te geven. Daarbij willen we zoveel mogelijk levens redden, maar we willen de mensen ook nog zoveel mogelijk kwaliteitsvolle jaren aanbieden," zegt Vermassen, "en dan wordt op basis van een aantal criteria de keuze gemaakt tussen deze patiënten waar intensieve verzorging de grootste meerwaarde kan bieden.

Het is een scenario waar niemand naar uitkijkt. We hopen nog altijd dat dat niet nodig zal zijn, dat er de volgende dagen een kentering komt. Maar het is een scenario waar we ons moeten op voorbereiden," besluit hoofdarts Frank Vermassen.