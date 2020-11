Meetjeslandse COVID-19-groep bundelt krachten en spreekt alle 180.000 inwoners tegelijk aan in open brief 

Om te zorgen dat iedereen het volhoudt, vragen ze in de open brief de dringende hulp van de Meetjeslanders. "Hoe lang houden we dit vol? We kunnen dit niet alleen en hebben uw hulp nodig om het tij te doen keren," staat er te lezen, "het moet nu gebeuren, er is geen uitstel meer mogelijk. Daarom vragen, smeken we u om uw totale en onvoorwaardelijke medewerking. We moeten nu enkele weken doorbijten om straks weer een normaler leven te hebben." Daarbij komt de oproep om de alomgekende maatregelen goed na te leven. Wie het niet doet, wordt beboet. In de brief wijzen ze nog eens op de vaste praktische afspraken voor als je je ziek voelt.