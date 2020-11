Milli Vanilli gaf 30 jaar geleden Grammy terug: "Ik heb het leven van 100 mannen geleefd. Maar ik ben er nog!"

Maar midden november 1990 was het Frank Farian zelf, de ontdekker van Milli Vanilli, die het popduo ontmaskerde als nep en beweerde dat ze nooit zelf een noot van hun liedjes ingezongen hadden. Farian zou die beslissing genomen hebben omdat de 'leugen' niet langer houdbaar was door de aanzwengelende geruchtenstroom – Milli Vanilli weigerde bijvoorbeeld een optreden in de "Arsenio Hall Show" omdat daar live moest gezongen worden -, maar ook omdat het excentrieke gedrag van het popduo hem op de zenuwen was beginnen werken. Pilatus en Morvan reageerden daarop met: "We hebben enkele grote fouten gemaakt en willen ons daarvoor verontschuldigen. We zaten nu eenmaal gevangen in een gouden kooi."

"We begrijpen maar al te goed dat we betrokken zijn geraakt in iets dat verkeerd is. We willen dan ook deze Grammy teruggeven aan de artiesten die echt zingen", aldus het duo in een interview met Los Angeles Times. Hiermee verwezen ze naar de echte zangers van hun hits, Johnny Davis, Brad Howell en Charles Shaw. Maar zover ging NARAS niet. Milli Vanilli werd van de lijst van winnaars geschrapt en niemand, ook niet een van de andere genomineerden, kreeg de prestigieuze prijs nog toegekend.