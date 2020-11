Minister van Defensie Dedonder (PS): “Lonen van militairen optrekken”

Minister Dedonder zegt ook dat alle eenheden bij Defensie jongerenstages zullen moeten organiseren. Probleem is dat er nauwelijks militairen genoeg zijn voor het uitvoeren van de gewone kerntaken van Defensie.



Minister Dedonder zwijgt ook over hoe dat allemaal betaald zal moeten worden. De vorige Stafchef Mark Compernol vroeg 1 miljard extra aan de regering om het personeelsprobleem aan te pakken. In de praktijk zal Defensie het weer netto met wat minder moeten doen.