Natuurpunt roept op om Kempisch record nestkastjes verbreken: "Zo de processierups te lijf gaan"

Van november tot januari doet Natuurpunt Voorkempen een poging om het record nestkastjes te verbreken in de gemeenten Malle en Zoersel. "We beginnen daar nu al mee, omdat de meesjes in de winter al proberen te rusten en te slapen in die nestkastjes", legt d'Hertefelt uit. "De mezen bouwen een nestje in het voorjaar en beginnen dan de processierupsen op te eten."