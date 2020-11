Jacques Vermeire krijgt eerste Monopolyspel van "FC De Kampioenen": "Blij dat mijn kop erop staat"

En die DDT, acteur Jacques Vermeire, kreeg vanmorgen op de oprit van zijn huis in Keerbergen, het eerste exemplaar overhandigd. “Ik ben erg blij dat ik op een wereldberoemd spel sta”, zegt Jacques Vermeire. “Mijn kinderen en ik spelen trouwens vaker Monopoly. We hebben nog de oude versies met de Kalverstraat in Groningen, ook de Belgische versie. Mijn kinderen hebben nu ook de elektronische versie gekocht. Met zo’n bankkaart en de hele tijd gepiep. Dit is de klassieke versie met de kaartjes, die gaan we natuurlijk spelen. Als ik erop sta wordt dat zelfs een verplichting.”