Nieuwe stripmuur Urbanus in Antwerpen, tekenaar verrast: "Ik kwam het te weten via Facebook"

Willy Linthout was verrast toen hij plots op Facebook las dat er toch een stripmuur ging komen op de Paardenmarkt. "Ik ben ooit gecontacteerd geweest om die muur te maken, maar heb daar toen verder niets van gehoord. Mijn ontwerp werd gedeeltelijk afgekeurd en gedeeltelijk goedgekeurd. Toen was ik het al beu, omdat het zo ingewikkeld was", vertelt Linthout.