Ondergronds van Luik naar Aken: eerste hoogspanningsverbinding tussen België en Duitsland ingehuldigd

De koppeling van ons elektriciteitsnet aan het Duitse net loopt via een kabel van 90 kilometer, die ondergronds gaat in Luik en weer bovenkomt in Aken. En passant worden de Maas en het Albertkanaal gekruist, via een tunnel. Het is in Aken dat de nieuwe verbinding vandaag plechtig is ingehuldigd. Ondermeer federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is daarvoor ter plekke gegaan. Zij benadrukt het belang van dit project voor de gezamenlijke toekomst van België en Duitsland.