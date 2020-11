Ook Overijse en Huldenberg nu officiële WK-dorpen voor het wereldkampioenschap wielrennen 2021

De burgemeester van Huldenberg, Danny Vangoidstenhoven (Open VLD°, is erg enthousiast: "We hopen dat het allemaal kan doorgaan, het gaat al snel over enkele duizenden mensen, want de renners komen tweemaal voorbij en het gaat echt om de wereldtop. De Smeysberg krijgt aparte tenten en animatie. Wij gaan in en rond de fanzone onze verenigingen en handelaars de kans geven om iets te organiseren om hun kas te spijzen na zo'n kwakkeljaar. We gaan ook al onze toeristische troeven uitrollen. Huldenberg is echt een mooie wandel-en fietsgemeente, dat gaan we met deze prachtige organisatie extra op de kaart zetten."

Ook Overijse zal een fanzone hebben en lokaal mag de gemeente zelf voor animatie zorgen. Volgens kenners zal de steile Moskesstraat in het gehucht Terlanen een belangrijke rol spelen in de finale van het WK. Het wereldkampioenschap wielrennen vindt plaats van 18 tot 26 september 2021.