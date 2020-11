Oostendse winkels krijgen gratis webshop van de stad

Didier Pype is de zaakvoerder van een kledingwinkel voor mannen. Hij is de eerste handelaar die een webshop van de stad krijgt. "Ik had al een website en een Facebookpagina, maar een onlineverkoopplatform had ik nog niet", zegt hij. "Nu ik de winkel heb moeten sluiten, is zo'n webshop broodnodig. Ik ben blij dat ik hulp krijg van de stad. De webwinkel wordt volledig in de stijl van mijn fysieke winkel gemaakt. Zo blijft het voor mijn klanten herkenbaar."

De handelaars krijgen ook een onlinecursus. "Daar kan ik vragen stellen over hoe ik zo'n webshop best kan organiseren en onderhouden", zegt Didier. "Die informatie is meer dan welkom."