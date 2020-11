Orkaan Eta eist meer dan 60 levens in Centraal-Amerika

Eta beukte dinsdag in op Nicaragua als een orkaan van categorie 4 met windsnelheden tot 240 kilometer per uur. Nadien veroorzaakte de afgezwakte storm veel wateroverlast in verschillende landen in Centraal-Amerika en maakte hij al tientallen slachtoffers.

De meeste doden vielen in het noorden van Guatemala. Een aardverschuiving veroorzaakt door de storm bedolf tientallen woningen in enkele inheemse dorpen. Meer dan 50 mensen kwamen daar om het leven. "We proberen er nu te voet te geraken, want er is gewoon geen andere manier", zei de Guatemalteekse president Alejandro Giammattei.

Ook in Panama, Costa Rica, Nicaragua en Honduras vielen al verschillende doden. Duizenden mensen raakten gewond. Door overstromingen viel op veel plaatsen ook de stroom uit en moesten mensen hun toevlucht zoeken tot de daken van hun huizen.

Ondanks de vele slachtoffers zijn er ook positieve verhalen. Zo doken in Honduras 60 op zee vermiste vissers na een paar dagen alsnog op. Ze hadden een schuiplaats gevonden op zandbanken in zee. De Hondurese overheid heeft naar eigen zeggen ook al ongeveer 500 mensen van hun daken gered. "We zullen niet uit de regio vertrekken tot we de laatste persoon gered hebben", zei de Hondurese president Juan Orlando Hernandez.