Poperinge neemt extra coronamaatregelen: "Ga niet meer op de koffie bij familie en vrienden" 

In onze provincie hebben ondertussen 6 gemeenten de kaap van de 2.000 besmettingen per 100.000 inwoners overschreden. Het gaat om Menen, Lendelede, Dentergem, Poperinge, Moorslede en Hooglede.

Poperinge heeft nu beslist om bijkomende maatregelen te nemen. Er komt een algemene mondmaskerplicht in alle bebouwde kommen en alle activiteiten op het vlak van sport, cultuur en jeugd voor -12-jarigen worden geschrapt. Burgemeester Christopf Dejaegher (CD&V): "Al die contacten brengen te veel besmettingen met zich mee. Ga dus vooral ook niet meer op de koffie bij familie en vrienden. Beperk het voor een aantal weken en hopelijk zien we dan de situatie in onze stad verbeteren, want nu is die echt niet goed."

De activiteiten in de kinderopvang die door de stad worden georganiseerd, mogen wel nog doorgaan. De strengere maatregelen in Poperinge gelden tot en met zondag 13 december.