Royals: "Strike a pose" tussen de hortensia's en Caroline van Monaco ziet de gelijkenis met Grace Kelly niet

In 1996 werd al eens een onderzoek ingesteld. Martin Bashir had met de hulp van een BBC-graficus bankafschriften vervalst om te laten lijken alsof intimi van de Spencer-familie verhalen verkochten aan de pers. Leugens die Diana over de streep zouden hebben gehaald om een interview te geven. De BBC verontschuldigde zich voor de "omstandigheden waarin Bashir de prinses overtuigde" maar beschikt over een document waarin Diana stelt dat ze die afschriften nooit heeft gezien. "Ze speelden geen rol in haar beslissing", luidt het bij de BBC.

Broer Charles spreekt in een brief aan de Daily Mail over "witwaspraktijken" en "pure oneerlijkheid". De BBC wil bijkomende nieuwe informatie -bewijsmateriaal - van Charles onderzoeken, maar één cruciale getuige kan momenteel niet meewerken. Bashir (57) testte positief op corona en is ernstig ziek.