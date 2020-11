Sinterklaas komt toch naar Aarschot: “In een dubbeldekker"

De Aarschotse kinderen kunnen dus op beide oren slapen. Toch zal het geen klassieke blijde intrede worden zoals vorige jaren. Rutten: “Normaal komt Sinterklaas met de trein naar Aarschot en staan we hem allemaal op te wachten. Daarna trekt hij met zijn paard door de straten van de stad. Maar dat mag deze keer niet. Gelukkig heeft hij een oplossing gevonden want de Sint komt met een bus, een dubbeldekker. Hij zal traag door héél Aarschot rijden, terwijl de kindjes in de deuropening naar hem kunnen zwaaien.”

De rondrit van de Sint in Aarschot vindt plaats op zaterdag 21 november om 9u ’s ochtends in deelgemeente Gelrode en eindigt om 17u in Aarschot, goed voor een tocht van in totaal 60 kilometer. De exacte route verschijnt op de website van de stad.