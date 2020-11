Donald Trump: "Als je enkel de legale stemmen telt, win ik met gemak. Ze proberen verkiezing te stelen"

Voor alle duidelijkheid: er is momenteel geen bewijs dat er fraude wordt gepleegd. Trump liet eerder al weten dat hij in enkele staten het tellen van de stemmen wil stoppen omdat hij denkt dat er fouten gebeuren. Dat laatste herhaalt hij nu. Volgens hem krijgen ze veel signalen binnen dat er fouten gebeuren. Zo zouden volgens Trump observators ver weg worden gehouden van de telbureaus in sommige staten. "Ze willen de verkiezing van ons stelen en dat mogen we niet laten gebeuren", zegt Trump. "Ik heb hiervoor gewaarschuwd."