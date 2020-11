Antwerpen steekt kerstverlichting vroeger aan en roept inwoners op: "Breng licht in deze donkere periode"

Door de coronacrisis zijn vele winkels gesloten en liggen de straten er vaak eenzaam bij. Dat is ook in de stad Antwerpen het geval. Er is daar dit jaar geen kerstmarkt, geen schaatsbaan en ook geen eindejaarsvuurwerk. "We willen daarom letterlijk licht brengen in deze donkere en soms moeilijke periode", vertelt schepen voor het Openbaar Domein, Claude Marinower (Open VLD).