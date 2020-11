Lucas Deckers (22) uit Buggenhout wint internationale Chinese quiz en mag jaar gratis in China studeren

In de finaleronde moest Lucas het opnemen tegen een Australische studente. De twee moesten om de beurt zo snel mogelijk een vraag beantwoorden. Degene die als eerste 10 correcte antwoorden verzamelde, werd gekroond tot winnaar. “Dat was heel spannend, want we hadden we elk 9 antwoorden juist. Daarom moesten we bij de laatste vraag ons antwoord op een briefje schrijven en tegelijk omdraaien naar de camera. Gelukkig had ik het correcte antwoord gegeven en mijn tegenstander niet.”

Lucas is de tweede Belg ooit die de Chinese Bridge Competition won. De vijf continentale finalisten krijgen elk een studiebeurs cadeau. Met die prijs kan Lucas een jaar gratis gaan studeren in China. “Alle kosten zijn inbegrepen. Zowel mijn studie, mijn kot als de vliegtickets. Al zal ik nog even moeten wachten tot de coronacrisis is gaan liggen. Maar van zodra het kan, spring ik op het vliegtuig richting China.”