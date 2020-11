Te veel wandelaars in Bulskampveld in Beernem: "Bezoekers moeten verplicht mondmasker dragen"

De voorbije dagen was het prachtig weer voor een deugddoende herfstwandeling in een provinciedomein. En de komende dagen wordt het ook wandelweer. Maar in provinciedomein Bulskampveld in Beernem is het te druk. "Daarom hebben we beslist om een mondmaskerplicht in te voeren", zegt Jurgen Vanlerberghe, de West-Vlaams gedeputeerde voor Milieu en Natuur. "Natuurlijk blijven we alles monitoren. Het is de bedoeling om alles zo veilig mogelijk te houden."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: