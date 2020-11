Uitvaart met erehaag van 80 (achter)kleinkinderen voor man van 97 in Rekkem: "Door corona kunnen ze niet binnen"

Zaterdag wordt er in de Sint-Niklaaskerk in Rekkem afscheid genomen van André Loosveldt (97). Door de huidige coronamaatregelen mogen er maar 15 personen binnen in de kerk. Dat heeft pijnlijke gevolgen voor zijn familie. "Mijn papa had 10 kinderen", zegt dochter Chris. "Zijn klein- en achterkleinkinderen zullen nu buiten moeten staan."