Van cruiseschepen naar appeltaarten: bijzondere carrièreswitch voor koppel uit Vilvoorde

Didier en zijn vrouw organiseren vooral begeleide groepsreizen op een cruise. Dat betekent dat ze klanten hebben van over héél het land, en nu dus ook voor hun appeltaarten. “We dachten, we gaan dat naar ons klantenbestand mailen. Dat we nu taarten verkopen. Die mensen wonen van de kust tot Limburg. En daar kwam veel reactie op. Omdat we in het begin kris kras het land doorreden, hebben we besloten om per provincie taarten te verkopen. De ene dag zitten we in Vlaams-Brabant, de andere in West-Vlaanderen. Ook de mond-aan-mondreclame doet zijn werk. Want intussen bestellen ook de buren en vrienden van onze klanten appeltaart.”