Strijd tegen seksueel geweld en Stroomplan XXL: 2 speerpunten uit justitiebeleid minister Van Quickenborne

"Vrouwen in ons land zijn buitensporig veel blootgesteld aan seksueel geweld", zegt Van Quickenborne in "De Ochtend" op Radio 1. "Het aantal aangiftes is te laag, het aantal veroordelingen voor verkrachtingen ook. Het strafwetboek is gedateerd. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van geweld bij een seksueel misdrijf. Dat is niet goed. Dat moet al strafbaar zijn als er geen instemming is."

Die verhoogde aandacht voor slachtoffers van seksueel geweld vertaalt hij op verschillende manieren. " We voorzien een automatische tussenkomst van de dienst slachtofferonthaal bij seksuele misdrijven en we voeren risicotaxatie in, waardoor bepaalde dossiers prioritair gedagvaard worden voor de rechtbank", aldus de minister. "In elke rechtbank wordt een aparte ruimte voorzien zodat de slachtoffers niet samen met de verdachte moeten wachten."

De minister bouwt ook verder aan de initiatieven van de vorige regering: sensibiliseringscampagnes om victim blaming te voorkomen, uitbreiding van drie naar tien zorgcentra na seksueel misbruik zodat iedereen die slachtoffer wordt van een seksueel misdrijf er terecht kan voor opvang en opvolging en de uitbouw van Family Justice Centers voor seksueel geweld in de familiale context.