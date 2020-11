VZW Alice Fonds zoekt vrijwilligers voor De Warmste Week om dekentjes te breien voor prematuurtjes

Voor De Warmste Week zoekt VZW Alice Fonds uit Edegem vrijwilligers om mee dekentjes of badcapes te breien voor te vroeg geboren baby's. Al enkele jaren schenkt de vereniging verzorgings- en babymateriaal aan hulpbehoevende ouders. "Dat willen we dit jaar opnieuw doen. Omdat we geen actie in de ziekenhuizen zelf kunnen organiseren, zoeken we nu vrijwilligers om mee te breien", vertelt voorzitster Veerle Ott aan Radio 2 Antwerpen.