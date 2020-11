Waar blijft de algemene politieke en maatschappelijke visie over mobiliteit?

Het is aan de overheid om de transitie naar een groene bedrijfsvloot met het oog op 2026 te helpen maken, in overleg. Maar hoe ‘de overheid’ die transitie maakt en of het een break-even operatie moet zijn, of met andere woorden hoeveel we willen investeren in een duurzame mobiliteit met een groene autovloot als maatschappij, dat is een fundamentele politieke vraag. Mag het iets kosten, die overgang, of moet het ‘gratis’ voor de overheid?

We kunnen geen vijf jaar wachten op een algemene mobiliteitsvisie. De knopen moeten bij manier van spreken vandaag ontward worden. Morgen is ook nog goed, maar laat ons geen 6 maanden meer wachten. Tijd voor actie. Het is 5 voor 12.