Een positief effect van de lockdown: Gentse daklozen werden van de straat gehaald en namen hun leven opnieuw in handen

In het Leeuwenhof gingen verschillende organisaties samen aan het werk om de daklozen te helpen. Om te beginnen met hun administratie. "Vaak bleek dat mensen recht hadden op een uitkering of financiële steun", zegt Els Goossens. "Langzaam geraakten ze uit hun overlevingsmodus, en toen kwam er 'bandbreedte' vrij om hun problemen echt aan te pakken."

"Heel wat daklozen zijn het beu om begeleiding te krijgen, om gezegd te worden wat ze moeten doen. Ze zijn het beu om telkens opnieuw tijdelijk een opvang te krijgen. Het is niet dat ze kiezen voor de straat. Helemaal niet. Maar ze voelen zich verstoten door de maatschappij en gaan daarin berusten."

Het verblijf in het Leeuwenhof in Drongen bracht daar verandering in. "Ze begonnen na te denken over mogelijke psychische problemen, of hun depressie waar iets moest aan gebeuren. Ze aanvaardden dan toch een begeleiding of startten op zijn minst een gesprek" vertelt Goossens. Langzaam aan gingen mensen ook een dagbesteding zoeken. Ze gingen als vrijwilliger aan de slag of gingen gewoon werk zoeken.

Het verblijf in het Leeuwenhof was misschien geen experiment, maar het heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Volgens Els Goossens hebben 12 mensen intussen een vaste verblijfplaats of er op zijn minst zicht op. Voor een groep die uit chronische dakloosheid komt, is dat een bijzonder resultaat.