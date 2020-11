Zonnig en zacht herfstweekend op komst, met temperaturen tot 16 graden

Vanmorgen was er hier en daar nog wat ochtendgrijs, maar het weer belooft vandaag vaak zonnig te worden, al kunnen er af en toe wel wat meer wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten. Of zoals weerman Frank Deboosere tweet: ideaal wandel- of fietsweer.