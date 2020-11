Trump verliest, maar wint toch een beetje: "Zijn populisme is doodnormaal geworden". Kunnen we daar lessen uit trekken?

Of neem de immigratie. De VS is traditioneel een immigratieland, en dus ook superdivers, maar de curve ging de voorbije decennia héél snel veel hoger. In 1960 had 5,4 procent van de bevolking ouders die niet in de VS geboren waren. In 2018 was dat 13,7 procent of een goede 44 miljoen. Iets minder dan de helft daarvan spreekt geen vloeiend Engels.