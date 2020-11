Zwin Natuurpark in Knokke-Heist volzet dit weekend: "Alle tickets uitverkocht voor zaterdag en zondag"

Het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist is zaterdag en zondag volledig uitverkocht. Door de coronacrisis mogen er maar 450 bezoekers per dag binnen. Dat is een derde van het normale aantal. Door het mooie wandelweer zijn alle tickets voor dit weekend al de deur uit.

"Mensen kunnen wel nog wandelen in de zwinduinen- en polders of op de internationale dijk", zegt de directeur van het Zwin Natuurpark, Ina De Wasch. "In het park kunnen we helaas geen extra mensen meer ontvangen. Alle plaatsen zijn al gereserveerd. Volgende week is het Zwin Natuurpark nog open, in het kader van de verlengde herfstvakantie. Daarvoor zijn er wel nog tickets beschikbaar. Reserveren is wel verplicht."