Amerikaanse media roepen Joe Biden uit tot president: "Ik word de president van alle Amerikanen"

"Ik ben vereerd door het vertrouwen van het Amerikaanse volk in mij en vicepresident-elect Harris", klinkt het in een uitgebreidere persmededeling. "Nu de campagne voorbij is, is het tijd om de woede en de harde retoriek achter ons te laten en samen te komen als één natie."

Het was een lange nek-aan-nekrace tussen Biden en Trump. Het is maar de vraag of die laatste het resultaat zal aanvaarden, want eerder liet hij al meermaals verstaan dat hij juridische stappen zal ondernemen en hertellingen zal eisen.