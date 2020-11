Ethiopië bombardeert Tigre en riskeert een lange burgeroorlog

In de schaduw van de verkiezingen in de Verenigde Staten raakte het nieuws over Ethiopië enigszins in de verdrukking. Misschien was het net daarom dat premier Abiy Ahmed zijn offensief inzette om de noordelijke provincie Tigre onder controle te krijgen. De luchtmacht bombardeert doelen in Tigre, de noodtoestand is er afgekondigd en premier Abiy wil de regionale regering van Tigre vervangen door eigen mensen.