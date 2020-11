LIVEBLOG - Totaal aantal patiënten in ziekenhuizen daalt licht, maar intensieve zorg vangt nog altijd meer mensen op

De Verenigde Staten hebben in één dag 127.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is een recordaantal voor de derde dag op rij, zo blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. Ook Mark Meadows (61, foto) blijkt besmet. Hij is de stafchef van het Witte Huis. Over zijn toestand is niets bekend.

De afgelopen 24 uur zijn in de VS 1.149 mensen gestorven aan COVID-19. Het is de vierde opeenvolgende dag dat er meer dan 1.000 sterfgevallen te betreuren vallen. In totaal zijn er in de Verenigde Staten al meer dan 236.000 mensen overleden aan het coronavirus, 9,7 miljoen mensen hebben intussen het virus opgelopen.

De coronapandemie was een van de belangrijkste thema's in de campagnes van de Amerikaanse presidentskandidaten. Door de pandemie hebben tientallen miljoenen Amerikanen dit jaar per brief gestemd, waardoor de resultaten intussen al dagen op zich laten wachten.