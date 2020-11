Nieuwe variant van coronavirus bij nertsen, viroloog Van Gucht: "Darwin in actie, maar geen reden tot ongerustheid"

"Het virus heeft zich dan door mutaties aangepast aan zijn andere gastheer. Dit is echt Darwin in actie", legt Van Gucht uit. "Daarna is de nieuwe variant van het virus - de nertsenversie zeg maar - weer overgegaan op mensen die werken in de kwekerijen. In Denemarken gaat het nu om een twaalftal mensen die met dat "nertsenvirus" besmet zijn."