Reacties wereldleiders na verkiezing Joe Biden tot Amerikaans president: "Kijken uit naar samenwerking"

"We mogen blij zijn dat Joe het in zich heeft om president te zijn en zich ook al zo gedraagt", schrijft hij ook. "Want als hij in januari het Witte Huis binnenwandelt, zal hij met meer uitdagingen te kampen krijgen dan eender welke andere president: een pandemie die aan het woeden is, een ongelijk economisch en juridisch systeem, een democratie die bedreigd is en een klimaat dat in gevaar is."