Regering Ivoorkust arresteert oppositiekandidaat en voormalig premier voor opruiing

In Ivoorkust werd oppositiekandidaat Pascal Affi N’Guessan gearresteerd in Akoupé, een stad ten noordoosten van Abidjan. Hij was op weg naar zijn geboorteplaats Bongouanou, dat staat te lezen in een verklaring op de officiële pagina van zijn politieke partij, het Ivorian Popular Front party.



Ook een woordvoerder van de partij Genevieve Goetzinger heeft dat op Twitter bevestigd. N’Guessan was premier tussen 2000 en 2003 onder president Laurent Gbagbo.

Protest herverkiezing Quattara Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Oppositie: "Mandaat Quattara is afgelopen"

Huidig president Alassane Ouattara is aan zijn derde ambtstermijn begonnen na de verkiezingen op 31 oktober. Verschillende oppositiekandidaten, waaronder N’Guessan, zeggen dat hij met zijn derde ambtstermijn de grondwet heeft geschonden. Ze verzetten zich tegen deze derde termijn en noemt het een "electorale staatsgreep". N’Guessan had zich samen met belangrijk oppositiekandidaat en voormalig president Henri Konan Bédié kandidaat gesteld, maar ze trokken zich vroegtijdig terug uit de race. Ze riepen op tot een boycot en tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Na de verkiezingen verklaarden ze dat "het mandaat van Ouattara voor hen is afgelopen". (Lees verder onder de foto)

Regering: "Daad van opruiing"

De regering noemde de verklaring "een daad van opruiing". Verschillende oppositiekandidaten worden beschuldigd van "terrorisme" en "opruiing" nadat ze de herverkiezing van president Ouattara hebben afgewezen.



De arrestatie van oppositiekandidaat N’Guessan werd nog niet door de regering bevestigd. Maar openbaar aanklager Richard Adou zei eerder dat N’Guessan vervolgd zou worden op basis van "terrorisme en het aanvallen van het staatsgezag". Hij voegde toe dat er nog andere oppositiekandidaten werden gezocht. (Lees verder onder de foto)

Herverkiezing Quattara wordt gevierd 3 november Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Ouattara: "Termijn mogelijk door hervorming grondwet"

Huidig president Ouattara verdedigt zijn derde termijn. Hij zegt dat dit wel degelijk mogelijk is door de hervorming van de grondwet in 2016. Aanvankelijk wou Ouattara niet voor een derde termijn gaan, maar toen de man die hij had aangewezen als zijn opvolger Amadou Gon Coulibaly, in juli stierf aan een hartaanval, veranderde hij van mening.



Ouattara werd met 94 procent van de stemmen herkozen tijdens de verkiezingen van 31 oktober. (Lees verder onder de foto)

Vrees geweld

De oppositie zegt dat er de voorbije maanden zo’n 40 doden gevallen zijn bij verkiezingsgeweld. Er heerst vrees voor het uitbarsten van meer geweld. Tien jaar geleden liepen de presidentsverkiezingen uit op een bloedbad met 3.000 doden. Toen ging het om een machtsstrijd tussen toenmalig president Laurent Gbagbo en zijn uitdager huidig president Ouattara. Gbagbo werd uiteindelijk opgepakt en berecht door het Internationaal Strafhof in Den Haag, waar hij werd vrijgesproken. In een gezamenlijke verklaring hebben onder meer de VN en de Afrikaanse Unie opgeroepen aan alle politieke fracties in Ivoorkust om in dialoog te gaan. Ze vragen terughoudendheid aan alle partijen.

