Nog altijd geen officiële winnaar, maar Joe Biden zeker van zijn stuk in toespraak: "Geduld, we gaan winnen"

In de VS gaat Democratisch presidentskandidaat Joe Biden ervan uit dat hij de nieuwe president wordt. Maar hij wacht op alle resultaten voor hij effectief de overwinning zal opeisen. "De cijfers vertellen ons dat we zullen winnen", zegt Biden in een toespraak die hij om 4.50 uur onze tijd gaf. "We hebben 74 miljoen stemmen, we verslaan president Trump met 4 miljoen stemmen", aldus een vastberaden Biden.