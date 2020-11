Waarom de Amerikaanse media wachten om Joe Biden tot winnaar van de presidentsverkiezingen uit te roepen 

Het verschil is bijzonder klein, maar lijkt de weegschaal lijkt toch over te hellen in het voordeel van Biden. Waarom wachten de grote Amerikaanse media dan nog om zijn overwinning uit te roepen? In Pennsylvania is een hertelling van de stemmen mogelijk als het verschil tussen beide kandidaten minder dan 0.5 procentpunten bedraagt. Het kan zijn dat media wachten tot die kaap is bereikt.