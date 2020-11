60 procent van bewoners woonzorgcentrum Ter Melle in Heule besmet met het coronavirus

3 van de 4 afdelingen van woonzorgcentrum Ter Melle in Heule bij Kortrijk zijn nu COVID-afdelingen geworden. "Er is nog maar 1 afdeling virusvrij. Het ziet er dus niet goed uit", zegt directeur Frank Claerhout. Elke week worden de bewoners getest. Vorige week was zowat de helft van het woonzorgcentrum besmet. Dinsdag moest iedereen zich opnieuw laten, maar de resultaten van die tests waren pas zaterdagavond bekend. "Ik heb 4 lange dagen moeten wachten", zegt Claerhout. "De labo's zijn overbevraagd om dit moment. Normaal gezien weet je binnen de 48 uur hoe het staat, maar wij hebben dubbel zo lang moeten wachten."