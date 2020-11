Presentator Alex Trebek (bekend van 37 seizoenen "Jeopardy!") is overleden

Alex Trebek presenteerde heel wat verschillende spelshows, vooraleer hij in 1984 begon met "Jeopardy!", een programma waarin de kandidaten het antwoord krijgen en ze zelf met de correcte vraag moeten afkomen. Het zou een ongelofelijk succes worden, want hij presenteerde het programma tot op de dag van vandaag. In totaal gaat het om meer dan 8.200 afleveringen verspreid over 37 seizoenen.