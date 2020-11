Azerbeidzjan verovert strategische stad in Nagorno-Karabach, Armenië ontkent en zegt dat gevechten nog doorgaan

Nagorno-Karabach is een betwist gebied tussen Armenië en Azerbeidzjan. Officieel is het Azerbeidzjaans grondgebied, maar de facto wordt het bewoond en geregeerd door etnische Armeniërs. Die Armeense inwoners hebben het gebied als onafhankelijk uitgeroepen, maar de Azeri's claimen dat Nagorno-Karabach aan hen toebehoort. Het islamitische Azerbeidzjan krijgt ruggesteun van Turkije. Azerbeidzjaans is ook een Turkse taal. Armenië kan rekenen op steun van Armeense diaspora over de hele wereld. Het is economisch ook veel zwakker dan Azerbeidzjan, dat beschikt over natuurlijke rijkdommen. Voor zijn veiligheid is Armenië aangewezen op Rusland, hoewel dat land ook wapens verkoopt aan Azerbeidzjan. Turkije is dan weer de aartsvijand van Armenië, omwille van de Armeense genocide door Turkije in het begin van de twintigste eeuw.