Joe Biden richt zich in speech tot Trump-stemmers: "Laat ons elkaar een kans geven, tegenstanders zijn geen vijanden"

Hoewel Biden pas officieel op 20 januari president wordt, gaat hij maandag al aan de slag. Hij gaat een groep van wetenschappers en experten rond de tafel brengen die hem moeten helpen met een plan om het coronavirus onder controle te krijgen. Het wordt "een blauwdruk" waarmee hij dan vanaf volgend jaar mee aan de slag gaat. "Een plan dat gebasseerd is op wetenschap, mededogen, empathie en bezorgdheid." Want, zo zei hij nog, "ons werk begint met corona onder controle te krijgen. We kunnen de economie niet herstellen of genieten van de kostbare momenten in het leven als we dat niet eerst doen".