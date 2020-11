18,4 graden deze namiddag in Ukkel: warmste 8 november sinds de start van de metingen

Vannacht liggen de minima tussen 4 en 11 graden. Morgen begint de dag gedeeltelijk bewolkt in het centrum en het oosten, en is het zwaarbewolkt met veel lage wolkenvelden in het westen. In de namiddag wordt het overal droog en ontstaan er geleidelijk brede opklaringen vanaf het zuiden en zuidoosten. De maxima wijzigen nauwelijks en liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen. Maandagavond liggen de minima tussen 2 graden in de Ardense valleien en 10 graden in het westen.

Dinsdag start zonnig, maar al snel neemt de bewolking toe vanaf het westen. Overdag valt er af en toe wat regen of een bui, maar vooral tijdens de avond en nacht kan het in de oostelijke landshelft wat intenser regenen. Het is zacht met maxima van 12 graden in de Hoge Venen tot 14 graden aan zee.

Woensdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt en blijft het zo goed als droog. Het wordt opnieuw wat koeler met maxima van 9 graden in de Hoge Ardennen tot 13 graden in het centrum. In de nacht van woensdag op donderdag trekt een regenzone voorbij en valt er de westelijke landshelft wat regen.