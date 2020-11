Premier Alexander De Croo (Open VLD): "Uitkijken naar president die rust uitstraalt en geen ophitsende taal gebruikt"

Met Kamala Harris krijgt Biden een gekleurde vrouw als vicepresident. Als voorvechter van vrouwenrechten kan u niet anders dan daar blij om zijn.

“Ja, en -om het in het Engels te zeggen- it’s about time”, vindt De Croo. “Voor een divers land als de VS, zou ik zeggen: eindelijk.”

De Croo is ook blij dat het uitgerekend Kamala Harris is geworden, “een vrouw die staat voor diversiteit en het beste uit de mensen wil halen.” Dat Harris bovendien gekleurd is, is volgens De Croo “een strohalm waaraan de VS zich kan optrekken”, in tijden waarin de Black Lives Matter-beweging nog altijd moet vechten tegen racisme.