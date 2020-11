Eindelijk officiële kroonprins voor Japan

In de meest prestigieuze zaal van het paleis verklaarde de 60-jarige Japanse keizer Naruhito, dat zijn jongere broer officieel kroonprins is en als eerste in lijn staat om de troon op te volgen. "Hierbij verklaar ik, binnen en buiten het land, dat prins Fumihito nu de kroonprins is", zei Naruhito. Hij was gekleed in een roodbruin gewaad, naast hem stond zijn vrouw, keizerin Masako.



Fumihito, in oranje gewaad, was eveneens vergezeld van zijn vrouw, kroonprinses Kiko. "Ik erken mijn verantwoordelijkheden als kroonprins volledig en zal mijn verplichtingen uitvoeren",aldus de 54-jarige kroonprins. De ceremonie duurde ongeveer 15 minuten.

(Lees verder onder de foto)