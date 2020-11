Halle maakt van november positieve warme maand

November is in Halle "wereldmaand", met doorgaans acties voor goede doelen in de hele wereld. Nu die niet kunnen doorgaan, vraagt het stadsbestuur om allerlei positieve boodschappen op papier te zetten en voor je raam te hangen. De stad gaat daarom blanco posters en banners uitdelen waarop mensen boodschappen en tekeningen kunnen maken.

Burgemeester Mark Snoeck (SP.A): "Normaal hebben we hier allerlei acties en evenementen om geld in te zamelen voor derdewereldlanden en armoede in eigen land met een slotevent op de Grote markt. Maar dat is allemaal verboden. De stad gaan nu grote witte posters en banners verdelen waarop inwoners tekeningen kunnen maken of boodschappen kunnen schrijven. Bedoeling is dat die in de hele stad en in alle wijken verschijnen op muren en voor ramen. Eén voorwaarde, het moeten positieve warme boodschappen zijn. Dat moet ons doorheen de donkere winterdagen, waarbij we niemand mogen zien, helpen. Tijdens het laatste weekeinde vragen we iedereen om zijn raam te verlichten of een kaarsje te branden."