Geheim executieoord op militair domein: toegang verboden en toch gedoogd

In de jaren na de oorlog werd de geheime begraafplaats geruimd. De resten van de slachtoffers die konden geïdentificeerd worden, werden herbegraven in hun gemeente van afkomst. Lokale wetsdokters deden het afgrijselijke werk. Een van de wetsdokters moest zelfs vaststellen dat zijn vermiste zoon hier begraven werd. Na de ruiming werd een gedenkteken opgericht. Later kregen 174 geïndentificeerde verzetstrijders een witbetonnenkruis. Vermoed wordt dat er geen enkel stoffelijk overschot is achtergebleven op de plek, al is daar geen enkele zekerheid van.