Hoevewinkel in Retie leeggeroofd

Het was een ontnuchterende vaststelling voor eigenares Stephanie dit weekend. Niet alleen de hoeveproducten zoals vlees, kaas, honing, konfituur en koffie zijn meegenomen maar ook paardenattributen zoals zadels en hoofdstellen. "Dat is een beetje mijn hobby", vertelt Stephanie Van Hove. "Ze worden ook gebruikt voor kinderfeestjes. Dan zadelen we de paarden en de pony's op en mogen de kinderen erop rondrijden". De dieven hebben een stal opengebroken, waar de hoevewinkel is gevestigd. "Ze hebben alles wat ze wilden meenemen, netjes uitgestald voor onze veiligheidscamera's die ze duidelijk niet hebben opgemerkt. Dan hebben ze alles in een auto geladen. Ze wisten ook duidelijk dat we paarden hadden, want dat gerief hebben ze allemaal meegenomen."