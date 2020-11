Koopzondag in Hulst: Belgen trekken de grens over uit pure verveling

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) benadrukt dat zo'n uitstapjes niet de bedoeling zijn, ook al zijn ze niet echt verboden. "De maatregelen die we in ons land hebben genomen moeten de verspreiding van het virus tegengaan", zegt ze. "We weten dat dat bijzonder lastig is en bovendien is het een marathon, we moeten dit lang volhouden. Er zijn ook handelaren die moeten sluiten of andere beroepen die niet meer kunnen werken. Het is dan niet solidair om in het buitenland te gaan doen wat je in ons land niet meer kan."