LIVEBLOG - Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames is gedaald, overlijdens blijven stijgen tot gemiddeld 173 per dag

Het aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen is opnieuw licht gedaald, in totaal liggen nu net geen 6.900 besmette mensen in het ziekenhuis. Het gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames is ook gedaald, tot 618 per dag de voorbije week. Er komen wel steeds meer mensen op intensieve zorg terecht, meer dan de helft van hen wordt beademd. En ook het aantal overlijdens stijgt sterk, tot gemiddeld ruim 170 per dag. Volg het coronanieuws in onze liveblog: